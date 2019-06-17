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Trabzon'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 22:34 | Son Güncelleme

Sağanak dolayısıyla tavanında su sızıntıları oluşan alışveriş merkezinde, çökme riskine karşı vatandaşlar tahliye edildi

Trabzon'da akşam saatlerinde etkili sağanak sonucu tavanında su sızıntıları oluşan bir alışveriş merkezinde, çökme riskine karşı vatandaşlar tahliye edildi.

Ortahisar ilçesinde akşam saatlerinde etkili gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı.

Belediye ekipleri su birikintisi yaşanan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu suların çekilmesiyle trafik akışı sağlandı.

Kentte bir AVM'nin tavanında ise sağanağın ardından su sızıntıları oluştu.

Su sızıntısının olduğu alanda güvenlik tedbiri alan yetkililer, su birikintisi dolayısıyla tavanın çökme riskine karşı AVM'de bulunan vatandaşları ve çalışanları kontrollü şekilde tahliye etti.

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Anahtar Kelimeler:
sağanak Trabzon

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