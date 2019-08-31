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Trabzon'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 11:26 | Son Güncelleme

Araklı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Araklı Dağbaşı-Bayburt kara yolu ulaşıma kapandı - Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi: - "Sağanağın yol açtığı büyüklü küçüklü heyelanlar dolayısıyla 5 mahallemizin ulaşımında sıkıntı yaşanıyor"

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Araklı Dağbaşı-Bayburt kara yolu ulaşıma kapandı.

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede gece saatlerinde etkili olan sağanak dolayısıyla çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldiğini söyledi.

Karadere'nin yan kollarının taşması sonucu Çamlıtepe, Çiftepınar, Çankaya ve Erenler mahallelerinde heyelanlar yaşandığını belirten Çebi, "Sağanağın yol açtığı büyüklü küçüklü heyelanlar dolayısıyla 5 mahallemizin ulaşımında sıkıntı yaşanıyor. Mahalle yollarımızı ulaşıma açmak ve yaşanan diğer sorunları gidermek için Araklı Belediyesi olarak tüm ekiplerimiz ve iş makinelerimizle duruma müdahale ediyoruz." dedi.

Çebi, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile sürekli istişare halinde bulunduklarını vurgulayarak, "Çok şükür can kaybımız yok. Evlerde küçük çaplı sorunlar oluştu. Yaşanan sıkıntıları ilgili kurumlarımızla birlikte çözüme kavuşturacağız." diye konuştu.

Başkan Çebi, heyelan nedeniyle Araklı Dağbaşı-Bayburt kara yolunun da ulaşıma kapandığına işaret ederek, yolun trafiğe açılması için ekiplerin iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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