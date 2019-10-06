HABER

Trabzon'da sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 18:47 | Son Güncelleme

Trabzon'da sağanak etkili oldu

Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

İl merkezi ve ilçelerde aniden başlayan sağanak sonucu Karadeniz Sahil Yolu başta olmak üzere ara yollarda trafikte aksamalar yaşandı. Birçok mahallede de su birikintileri oluştu.

Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesine bağlı ekipler, su birikintilerinin yoğun olduğu 1 Nolu Beşirli ve Aydınlıkevler Mahalleleri, Yavuz Selim Bulvarı ve Yeşiltepe kavşağında temizlik çalışmalarına başladı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların da zor anlar yaşadığı gözlendi.

Öte yandan ilçelerde de yağışların ara ara şiddetini artırarak devam ettiği öğrenildi.

PARTNERİşte ikinci kez hamile olan Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti! İşte ikinci kez hamile olan Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti!
Yolda yürürken tarihi madeni para bulduYolda yürürken tarihi madeni para buldu
MHP'li Yıldız: ABD Büyükelçisi 'istenmeyen adam' ilan edilmelidirMHP'li Yıldız: ABD Büyükelçisi 'istenmeyen adam' ilan edilmelidir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon yağış

En Çok Okunan Haberler

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

ABD'nin konuştuğu davada şoke eden gelişme!

ABD'nin konuştuğu davada şoke eden gelişme!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP'li Yıldız: ABD Büyükelçisi 'istenmeyen adam' ilan edilmelidir

MHP'li Yıldız: ABD Büyükelçisi 'istenmeyen adam' ilan edilmelidir

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Avcılar'daki o öğrencilerin yeni okulları cep telefonları ile bildirildi

Yeni okulları cep telefonları ile bildirildi

Selçuk Bayraktar, Akıncı’nın yeni test görüntülerini yayınladı

Akıncı’nın yeni test görüntüleri yayınlandı

ABD Büyükelçiliği'nden Bahçeli tweet'i ile ilgili yeni açıklama

ABD Büyükelçiliği'nden yeni açıklama: Özür diliyoruz

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğulları okçuluk mücadelesinde

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğulları 'Ok Savaşları'nda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.