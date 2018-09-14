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Trabzon'da sağanak etkili oldu, havalimanı uçuş trafiğine kapandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 23:37 | Son Güncelleme

TRABZON'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Fatih TURAN- Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) - TRABZON'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve işyerlerinin zemin katlarını su bastı, caddeler göle döndü. Yağış nedeniyle havalimanın yakında yer alan kavşak ile Karadeniz Sahil Yolu'nda araçlar göle denen yolda güçlükle ilerledi, trafikse aksamalar yaşandı. Trabzon Havalimanı da geçici olarak uçuş trafiğine kapatıldı. Bazı uçaklar Ordu- Giresun Havalimanı'na yönlendirildi.

Kentte, akşam saat 20.00 sıralarında başlayan şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ile işyerlerini su bastı. Gök gürültülü süren ve giderek etkisini artıran sağanakta, Trabzon Havalimanı'nın yakında yer alan kavşak ile Karadeniz Sahil Yolu'nda araçlar göle denen yolda zor anlar yaşadı, trafikte aksamalar meydana geldi. Çok sayıda su basması ihbarı nedeniyle belediye ekipleri yetersiz kalınca vatandaşlar kendi imkânlarıyla ev ile işyerlerine dolan yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.

Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere ve saçak altlarına sığınmaya çalıştı. Yağmur nedeniyle kentte bazı caddelerdeki trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Büyükşehir belediyesine ait çok sayıda iş makinesi su birikintisi olan bölgelere sevk edildi. Etkili yağış sonucu, sahil yolu üzerinde yer alan bazı düğün salonlarında su baskınları yaşandı. Düğün salonu içerisinde dolan su, salon yetkililerince tahliye edilmeye çalışıldı.

HAVALİMANI UÇUŞA KAPATILDI

Bu arada şiddetli yağış nedeniyle Trabzon Havalimanı uçakların iniş ve kalkışına kapatıldı. Pegasus ve THY'ye ait uçakların Ordu- Giresun Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji yetkilileri, yağışın doğu ilçelerine doğru etkisini sürdüreceğini bildirdi, vatandaşların da olası bir taşkın durumuna karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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