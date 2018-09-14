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Trabzon'da sağanak etkili oldu, havalimanı uçuş trafiğine kapandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 23:37 | Son Güncelleme

EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI Trabzon'da etkili olan sağanak yağıştan dolayı bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Trabzon'da sağanak etkili oldu, havalimanı uçuş trafiğine kapandı (2)

EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI
Trabzon'da etkili olan sağanak yağıştan dolayı bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Ortahisar Belediyesi bünyesinde kriz merkezi oluşturuldu. Ev ve işyerlerini su basan vatandaşlara kriz merkezi aracılığı ile yardım ulaştırılmaya başlandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi de 20 vidanjör ve 30'a yakın iş makinesiyle su baskınlarına müdahale etti. Ekipler, ayrıca göle dönen yollarda iş makinelerinin de eşliğinde tahliye çalışması başlattı.
BAŞKANLARI TAŞIYAN UÇAK İNEMEDİ
Bu arada, gök gürültülü sağanak nedeniyle bir süre hava trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndürüldü. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, teşkilat başkanları ve Trabzon siyaseti ile iş dünyasından çok sayıda ismin bulunduğu uçak da, Trabzon Havalimanı'na iniş yapamadı. Havada tur atan uçağın, Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi.
Öte yandan meteoroloji yetkilileri, yağışın doğu ilçelerine doğru etkisini sürdüreceği ve olası sel ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

Trabzon'da sağanak etkili oldu, havalimanı uçuş trafiğine kapandı (2)Trabzon'da sağanak etkili oldu, havalimanı uçuş trafiğine kapandı (2)Trabzon'da sağanak etkili oldu, havalimanı uçuş trafiğine kapandı (2)Trabzon'da sağanak etkili oldu, havalimanı uçuş trafiğine kapandı (2)

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