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Trabzon'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 19:50 | Son Güncelleme

Trabzon'da etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Araçlar trafikte ilerlemekte zaman zaman zor anlar yaşadı.

Trabzon'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

Trabzon'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde mahallelerde cadde ve sokaklar göle döndü.

Beşirli Mahallesi'nde, Devlet Sahil Yolu’nda göletler oluştu, araçlar güçlükle ilerledi. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda tıkanan rögarları açmak için çalışma gerçekleştirdi, dubalarla yol güzergahlarında önlem aldı.

YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Bu arada Karadeniz Bölgesi’nde yarın sabah saatlerinde Samsun ve Ordu, öğle saatlerinden sonra ise Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. (DHA)

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