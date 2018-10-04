Trabzon'da sağanak, Rize'de hortum (2)

ARAKLI'DA SEL
Trabzon?da sağanak etkisini sürdürüyor. Araklı ilçesinde sağanağın etkisiyle Karadere taştı, bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Trabzon-Bayburt karayolunda meydana gelen heyelanlarda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Sağanak nedeniyle ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü, yayalar zor anlar yaşadı. İlçede bazı evlerin zemin ve bordum katlarını su bastı. Araklı Belediyesi ekipleri kapanan köy ve mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
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