HABER

Trabzon'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 21:45 | Son Güncelleme

Ortahisar ilçesindeki bazı mahallelerde kanalizasyon ve dereler taştı

Trabzon'da gün boyunca etkili olan sağanak, akşam saatlerinde kanalizasyon ve dere taşkınlarına neden oldu.

Ortahisar ilçesinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araç ve yaya trafiğinde aksamalar yaşandı.

Pazarkapı Mahallesi'ndeki dere yatağı ve kanalizasyon hatlarındaki taşkın nedeniyle bölgede bulunan bazı iş yerlerini su bastı.

Bölgede yürütülen çalışmaları inceleyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, suyun tahliyesi için çalışmaları sürdürdüklerini, yer altındaki elektrik hatlarından dolayı ekiplerin kontrollü bir şekilde müdahalede bulunduğunu söyledi.

Sağanak nedeniyle su birikintilerin oluştuğu bölgelere anında müdahale edildiğini bildiren Zorluoğlu, "İlgili kamu kurumlarımızla birlikte, gerekli çalışmalar harfiyen yapılmaktadır. Tüm sorunlar ortadan kaldırılıncaya dek çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, devam eden yağış nedeniyle kentin farklı bölgelerinde çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi.

PARTNER Garsonun hayatını değiştiren bahşiş! Öyle bir şey bıraktı ki... Garsonun hayatını değiştiren bahşiş! Öyle bir şey bıraktı ki...
Ayının saldırdığı çoban, canını kurtarmak için uçurumdan atladıAyının saldırdığı çoban, canını kurtarmak için uçurumdan atladı
Komşuda sürpriz karar! 39 bin 400 asker göreve iade edildiKomşuda sürpriz karar! 39 bin 400 asker göreve iade edildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ortahisar sağanak yağış Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ebru Polat'tan şoke eden Kadir İnanır itirafı!

Ebru Polat'tan şoke eden Kadir İnanır itirafı!

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

Bakan Kurum'dan 'Boğaziçi' açıklaması: İBB'nin yetkisi yok

Bakan Kurum'dan 'Boğaziçi' açıklaması: İBB'nin yetkisi yok

Kar bir anda bastırdı! Beyaza büründü

Kar bir anda bastırdı! Beyaza büründü

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Adil Öksüz davasında karar!

Adil Öksüz davasında karar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ta ordudan uzaklaştırılan 39 bin 400 asker göreve iade edildi

Komşuda sürpriz karar! 39 bin 400 asker göreve iade edildi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

300 bin TL ödülle aranıyordu!

İstanbul'da yetkisiz çakar lamba denetimi

İstanbul genelinde denetim! Trafikten men edildiler

Trabzon’da şiddetli yağış! Çok sayıda dükkanı su bastı

Şiddetli yağış! Çok sayıda dükkanı su bastı

İran'dan ABD'ye 'nükleer anlaşmaya dön' çağrısı

İran'dan ABD'ye flaş çağrı: Vazgeçin!

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.