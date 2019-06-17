Trabzon’da sağanak yolları göle çevirdi

Aleyna KESKİN-Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA) - TRABZON’da etkili olan sağanak yağış cadde ve yolları göle çevirdi, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Trabzon’da akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Karadeniz Sahil Yolu da göle dönerken, yolda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Değirmendere ve Çömlekçi mevkiinde oluşan göletler nedeniyle yayalar da zor anlar yaşadı.

Bu arada Trabzon’da bir alış veriş merkezini de su bastı. Su baskını nedeniyle bazı işyerlerinde hasar oluştu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale etmeye çalıştı.

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