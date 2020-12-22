HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trabzon’da sahte alkol operasyonu

Trabzon’da sahte alkol operasyonu

22.12.2020 13:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trabzon’da sahte alkol operasyonu

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 870 litre sahte alkol ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Ortahisar ilçesinde sahte alkol operasyonu düzenlendi.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 870 litre sahte alkol ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Ortahisar ilçesinde sahte alkol operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda 174 adet 5’er litrelik 870 litre etil alkol, 205 adet siyah renkli şişe kapağı, 20 adet sarı renkli şişe kapağı, 594 adet 1 litrelik boş cam şişe, 99 adet 0.7 litrelik boş cam şişe, 20 adet 5 litrelik boş etil alkol bidonu, 5 adet 0,5 litrelik pet şişe içerisinde yapma viski olduğu değerlendirilen sahte alkollü içki, 1 adet 0,5 litrelik pet şişe içerisinde yapma votka olduğu değerlendirilen sahte alkollü içki, 3 adet 1 litrelik cam şişelerde sahte alkollü içki, 1 adet büyük şeffaf kova içerisinde 10 litrelik yapma votka olduğu değerlendirilen sahte alkollü içki, 1 adet kırmızı renkli huni ve 2 adet 2 metre uzunluğunda hortum ele geçirildi. Yapılan operasyonda O.S. ve M.Y. isimli şahıslar gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
Engelli memur alımları başlıyor!Engelli memur alımları başlıyor!
İstanbulkart'a HES kodu nasıl yüklenir?İstanbulkart'a HES kodu nasıl yüklenir?

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Kötü haber geldi! Ağır semptomlarla...

Kötü haber geldi! Ağır semptomlarla...

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması

Engelli memur alımları 2021... Kamuya engelli memur alımları ne zaman? Bakan açıkladı, işte engelli memur başvuru tarihleri!

Engelli memur alımları başlıyor!

Prof. Dr. Uğur Şahin'den 'mutasyon' sonrası aşı açıklaması: 6 haftada yenisini geliştirebiliriz

Prof. Dr. Uğur Şahin'den mutasyon sonrası yeni aşı açıklaması

Tutuklanan Leyla Güven'i saklayan 2 HDP'li milletvekiline soruşturma

Leyla Güven'i saklayan 2 HDP'li vekil hakkında harekete geçildi

Adnan Oktar, cinsel istismar iddialarını kabul etmedi

Cinsel istismar iddialarına karşı kendini böyle savundu

Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı

HDP'li Semra Güzel hakkında flaş karar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.