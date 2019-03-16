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Trabzon'da saman yüklü kamyon devrildi, yol kapandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 21:34 | Son Güncelleme

TRABZON’da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan saman yüklü kamyon, devrildi.

Trabzon'da saman yüklü kamyon devrildi, yol kapandı

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan saman yüklü kamyon, devrildi. Kaza sonrası, Karadeniz Sahil Yolu'na bağlantı yolu bir süre trafiğe kapandı.
Kaza, saat 18:00 sıralarında Ortahisar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'na bağlantı yolunda meydana geldi. Ali Eratan yönetimindeki 61 K 5187 plakalı kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Ali Eratan ile yanındaki babası Turan Eratan yara almadan kamyondan çıktı. Devrilen kamyondaki saman balyaları ise yola saçıldı. Trafiğe kapanan yoldaki saman balyaları çevredekiler ve polis ekipleri tarafından kaldırıldı. Kamyonun çekici ile kaldırılmasının ardından 1 saat kapalı kalan yol, yeniden trafiğe açıldı.

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Trabzon'da saman yüklü kamyon devrildi, yol kapandıTrabzon'da saman yüklü kamyon devrildi, yol kapandıTrabzon'da saman yüklü kamyon devrildi, yol kapandıTrabzon'da saman yüklü kamyon devrildi, yol kapandı

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