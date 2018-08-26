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Trabzon'da 'şarbon' tehlikesi iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 20:22 | Son Güncelleme

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, kesilen büyükbaş kurbanlığın etini yiyen ve ellerinde yara çıktığı gerekçesiyle hastaneye başvuran 2 kişi, şarbon şüphesiyle tedaviye alındı.

Uğur AYDIN/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA) -TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, kesilen büyükbaş kurbanlığın etini yiyen ve ellerinde yara çıktığı gerekçesiyle hastaneye başvuran 2 kişi, şarbon şüphesiyle tedaviye alındı.
Olay, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Çolaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bayramda kesilen büyükbaş kurbanlığın etinden yiyen 2 kişi, ellerinde yaralar çıktığı gerekçesiyle hastaneye gitti. Hastanede yapılan kontrollerin ardından 2 kişi, şarbon tehlikesine karşın tedaviye alındı. Kan örneği alınan kişilerin tahlil sonuçlarında herhangi bir şarbon tehlikesine rastlanmazken, alınan kan numuneleri kesin sonuç için Ankara'da bulunan Hıfzıssıhha Merkezi'ne de gönderildi. Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre hastaneye başvuran vatandaşların tedavilerinin ayakta yapılarak taburcu edildikleri ve kan örneklerinin tedbir amaçlı olarak Hıfzıssıhha Merkezine gönderildiğini belirtildi.
'VATANDAŞLARIMIZI ŞARBON TEHLİKESİNE KARŞI UYARIYORUZ'
Olayla ilgili açıklamada bulunan Trabzon İl Tarım Müdürü Cahit Gülbay, vatandaşları uyararak en ufak bir olayda dahi vatandaşların sağlık merkezlerine başvurmaları gerektiğini ifade etti. Gülbay, "Akçaabat ilçesinde elinde yara çıkan vatandaşlar Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçtiler. Konu bize de intikal edince bölgede şarbon ile ilgili gereken çalışmaları yaptık. Alınan numunelerde sonuç olumsuz çıktı. Biz zaten vatandaşlarımızı her zaman şarbon tehlikesine karşı uyarıyoruz. En ufak bir olayda bile vatandaşlarımızın hastanelere giderek gereken tahlilleri yaptırmasını istiyoruz” dedi.
Akçaabat İlçe Tarım Müdürü İbrahim Nezir ise, yapılan kontroller sonucunda şarbon tehlikesine rastlanmadığını fakat her türlü duruma karşı çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

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