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Trabzon'da şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 22:09 | Son Güncelleme

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: - "Millet olarak 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşadığımız ihaneti unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Millet olarak 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşadığımız ihaneti unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

Ustaoğlu, bir restoranda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit yakınları, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Ustaoğlu, Türkiye için 15 Temmuz 2016 tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

15 Temmuz gecesinin, milli iradeye kasteden, içeriden görünen ama düşmanla iş birliği yaptığı çok açık bir ihanet çetesi olan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı milletin imanıyla, bayrağıyla, yüreğiyle dikilerek destan yazdığı bir gece olduğuna işaret eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Milletimiz tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, Malazgirt'te olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyerek bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Milletimizin, kökü nerede olursa olsun, hangi güce dayanırsa dayansın, iradesini hangi odağa teslim ederse etsin, bu millete ve bu ülkeye ait olmayanlara karşı tarihi bir meydan okumasıdır. Bu meydan okumayı milletimiz kendisine çevrilen tankın, topun, uçağın, helikopterin karşısında göğsünü siper ederek canı pahasına topyekun yapmıştır."

Ustaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaşların, tüm farklılıklarını, renklerini, meşreplerini geride bırakarak tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek yeniden ayağa kalktığını kaydederek, "Millet olarak 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşadığımız ihaneti unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

Ustaoğlu, 15 Temmuz şehitleri ve vatan savunmasında can veren tüm şehitleri rahmetle andığını, gazilere de sağlıklı ömür dilediğini belirtti.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da katıldı. Vali Ustaoğlu, program sonunda şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Trabzon Vali İsmail Ustaoğlu

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