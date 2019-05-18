Trabzon'da şehit askerler için hüzünlü tören (2)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÇORUM'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında derede akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timindeki Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya (36) için memleketi Çorum’un Kargı ilçesi Dereköy köyünde tören düzenlendi. Şehit eşi Seyhan Kapaklıkaya ve şehit çocukları Ramazan, Mete ve Ahmet Kapaklıkaya cenazede dua edip, gözyaşı döktü. Şehit eşi küçük oğlu Ahmet ile birlikte eşinin tabutuna dokunarak ağladı. Şehit annesi Hatice Kapaklıkaya da oğlunun tabutu başında güçlükle ayakta durabildi. Şehidin kız kardeşi Nazife Yiğit de ağabeyi için gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya için Dereköy Merkez Camii'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Çorum Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Jandarma Özel Asayiş Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askerler ve şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya’nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

12 yıllık asker olan Şehit Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya’nın 2012’den itibaren Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinde görev yaptığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenaze alanı detayları

Yakınlarının tabuta sarılması

Çocuklarından detay

Namazın kılınması

Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY SAMSUN,(DHA)

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