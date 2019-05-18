HABER

Trabzon'da şehit askerler için hüzünlü tören (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 15:09 | Son Güncelleme

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÇORUM'DA TOPRAĞA VERİLDİ Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında derede akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timindeki Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya (36) için memleketi Çorum’un Kargı ilçesi Dereköy köyünde tören düzenlendi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÇORUM'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında derede akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timindeki Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya (36) için memleketi Çorum’un Kargı ilçesi Dereköy köyünde tören düzenlendi. Şehit eşi Seyhan Kapaklıkaya ve şehit çocukları Ramazan, Mete ve Ahmet Kapaklıkaya cenazede dua edip, gözyaşı döktü. Şehit eşi küçük oğlu Ahmet ile birlikte eşinin tabutuna dokunarak ağladı. Şehit annesi Hatice Kapaklıkaya da oğlunun tabutu başında güçlükle ayakta durabildi. Şehidin kız kardeşi Nazife Yiğit de ağabeyi için gözyaşı döktü.
Şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya için Dereköy Merkez Camii'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Çorum Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Jandarma Özel Asayiş Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askerler ve şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya’nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
12 yıllık asker olan Şehit Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya’nın 2012’den itibaren Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinde görev yaptığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------
Cenaze alanı detayları
Yakınlarının tabuta sarılması
Çocuklarından detay
Namazın kılınması
Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY SAMSUN,(DHA)

========================

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyedeMeclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alparslan: "Bu yıl turizmde rekora imza atacağız"Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alparslan: "Bu yıl turizmde rekora imza atacağız"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul'da sıcak saatler: Jandarma ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma

İstanbul'da hareketlilik! Jandarma ile çatıştılar

Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede: Gözaltı süreleri uzatıldı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede

Hakkari'de mayısta kayak keyfi

Hakkari'de mayısta kayak keyfi

Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.