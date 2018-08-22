HABER

Trabzon’da sel ve heyelan; karayolu ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 12:48 | Son Güncelleme

TRABZON’da sabah saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak, sel ve heyelana neden oldu.

Trabzon’da sel ve heyelan; karayolu ulaşıma kapandı

Emre KOLTUK/DÜZKÖY, (Trabzon), (DHA)- TRABZON’da sabah saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Düzköy ilçesinde sel ve heyelan sonucu karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini gösterdi. Yağışlar özellikle Düzköy ilçesinde etkili oldu. İlçede aşırı yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Düzköy-Akçaabat karayolu Hıdırnebi kavşağı mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolunda çok sayıda araç yolda kaldı. Karayolları ve belediye ekipleri kapalı yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Trabzon'un Yomra, Araklı ve Sürmene ilçelerinde etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle derelerin su seviyeleri yükselmeye başladı. Trabzon Valiliği, yağışların gün boyu süreceğini belirterek oluşabilecek sel, heyelan ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

FOTOĞRRAFLI

Trabzon’da sel ve heyelan; karayolu ulaşıma kapandıTrabzon’da sel ve heyelan; karayolu ulaşıma kapandıTrabzon’da sel ve heyelan; karayolu ulaşıma kapandıTrabzon’da sel ve heyelan; karayolu ulaşıma kapandı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Türk hacıların kurbanları mağdurlara ulaşıyorTürk hacıların kurbanları mağdurlara ulaşıyor
Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdumAnneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Diğer Haberler
Güngör Uras'a veda

Güngör Uras'a veda

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki!

Türk balıkçılardan kriz yaratacak Yunan askeri iddiası!

Türk balıkçılardan kriz yaratacak Yunan askeri iddiası!

Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum

Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum

Hamile kadına eşinden feci dayak!

Hamile kadına eşinden feci dayak!

AK Parti'den Yunanistan'ın skandal kararına tepki!

AK Parti'den Yunanistan'ın skandal kararına tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.