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Trabzon’da sel ve heyelan; karayolu ulaşıma kapandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 15:43 | Son Güncelleme

TRABZON’da sabah saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak, sel ve heyelana neden oldu.

Emre KOLTUK/DÜZKÖY, (Trabzon), (DHA)- TRABZON’da sabah saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Düzköy ilçesinde sel ve heyelan sonucu karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı. Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini gösterdi. Yağışlar özellikle Düzköy ilçesinde etkili oldu. İlçede aşırı yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Düzköy-Akçaabat karayolu Hıdırnebi kavşağı mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolunda çok sayıda araç yolda kaldı. Karayolları ve belediye ekipleri kapalı yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Trabzon'un Yomra, Araklı ve Sürmene ilçelerinde etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle derelerin su seviyeleri yükselmeye başladı. Trabzon Valiliği, yağışların gün boyu süreceğini belirterek oluşabilecek sel, heyelan ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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