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Trabzon'da sel ve heyelan; karayolu ulaşıma kapandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 16:46 | Son Güncelleme

MAHALLEYİ SEL BASTI Trabzon'da etkisini artıran sağanak, Akçaabat ilçesinde de sel ve heyelana neden oldu. İlçenin Derecik Mahallesi'ndeki bazı yollar sel ve heyelan sonucu ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda kaldı.

MAHALLEYİ SEL BASTI

Trabzon'da etkisini artıran sağanak, Akçaabat ilçesinde de sel ve heyelana neden oldu. İlçenin Derecik Mahallesi'ndeki bazı yollar sel ve heyelan sonucu ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda kaldı. 5 katlı bir apartmanın yanından akan sel suları caddeyi göle çevirdi. Bir otomobil sel sularından son anda kurtarılırken, park halindeki başka bir otomobil de bir süre sürüklendi. Sağanağa hazırlıksız yakalanan ve zor anlar yaşayan vatandaşlar, apartman altlarına sığındı.

YENİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; Doğu Karadeniz'de halen devam sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, bugün akşam saatlerine kadar Trabzon'un doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (35-65 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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