Trabzon’da sel ve heyelan; karayolu ulaşıma kapandı (3)

KAPANAN YOL ULAŞIMA AÇILDI

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanağın sel ve heyelanlara neden olması sonucu kapanan Düzköy-Akçaabaat karayolu, bölgeye sevk edilen iş makinesi ile karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

OKULU SU BASTI, ARŞİV SULAR ALTINDA KALDI

Akçaabat ilçesinde de etkisini gösteren yağış, Derecik Mahallesi'nde de sel ve taşkınlara yol açtı. Yağış sonucu yamaç alandan akan sel sularıyla mahalledeki Derecik Anadolu Lisesi'ni su bastı. Okulun bahçesi su nedeniyle göle dönerken, okul içerisinde arşiv odasında yer alan evrak ile birçok dokümanlar da su altında kaldı. Okulun kilitli olan kapısı içeride su birikintisi nedeniyle açılamadı. Bölgeye gelen ekipler, iş makinesiyle kapıyı kırarak okul içine dolan suyu tahliye etti.

Okulun aile birliği başkanı Orhan Kuvvet, yağışın aniden başladığını belirterek "Sabah hava iyiydi. Fakat sonrasında 90 yılında buradaki seli aratmayacak şekilde yağmur başladı. Okulumuzun ek binasında tamamen boşaltmadığımız, okul arşivlerinin yer aldığı bölümü su bastı. Arşiv bölümü tamamen sular altında kaldı: Çok şükür o esnada okulda kimse yoktu" dedi.

'ALANDAN UZAKLAŞTIK'

Yöre sakini Mümtaz Öztürk de su birikintilerinin yarım metreyi bulduğunu ifade ederek, "Sabah saatlerinde yağış başladı ve hızlandı. Yukarıdaki dereden akan sular bulunduğumuz bölgeye aktı. Menfezler tıkandı. Su birikintisi yarım metreyi buldu. Tedbir alarak, alandan uzaklaştık" diye konuştu.

Bölgede sel sularının sürüklediği toprak, ağaç ve balçıkla kaplanan ilçede Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ve ekiplerce başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI: CAN VE MAL KAYBIMIZ YOK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kentte sel ve heyelanlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Trabzon’un ciddi şekilde sağanak yağışa maruz kaldığını ifade eden Gümrükçüoğlu, “Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı olayı yaşanmamıştır. Akçaabat, Yomra, Arsin ve Sürmene ilçelerimiz sağanak yağıştan en çok etkilenen ilçelerimiz durumundadır. Bazı mahallelerimizde su taşkını ve heyelan olayları yaşanmıştır. Ekiplerimiz tüm noktalara anında müdahale etmiştir. Kapanan tüm yollarımıza müdahale edilmiş olup gerekli çalışmalar ivedilikle yapılmaktadır. Gerekli tedbirler alınmıştır” dedi.