HABER

Trabzon’da sel ve heyelan; karayolu ulaşıma kapandı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 17:03 | Son Güncelleme

DERECİK'TE EVLERİ SU BASTI Trabzon'un Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi'nde sağanak yağışla birlikte oluşan selde bazı evlerin zemin ve bodrum katları su altında kaldı.

DERECİK'TE EVLERİ SU BASTI

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi'nde sağanak yağışla birlikte oluşan selde bazı evlerin zemin ve bodrum katları su altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanları ile evlerinde temizlik çalışması başlattı.

Evini su basan Şahinaz Turan, temizlik çalışması yaparken, 60 yıldır böyle bir olay görmediğini söyledi. Turan, "Yoğun yağış olduğunda duvarı kırdık suyu oradan akıttık. Daha önceden de sel oldu ama buralara pek etkisi olmadı. Millet kendilerine yağmur, sel etki etmesin diye yolları tıkadı, kesti, buralar bu hale geldi" dedi.

Evini su basan Bülent Turan da, "Mağdur olduk. Yolların akarları yok. Bu sebepten dolayı sürekli bu durumla karşı karşıya kalıyoruz. Evlerin duvarlarını kırarak suları boşaltıyoruz" diye konuştu.

Orhan Turan ise "Alt yapı olmayınca üst yapı da olmuyor. Sıkıntılarımız büyük. Bahçelerimiz, evlerimiz mahvoldu. Karadeniz’in en büyük sorunu bu. Her yağmurda bir sel oluyor. Biz vatandaş olarak ne dersek boş" diyerek önlem alınmasını istedi.

PARTNERBengal kaplanı üzerine atladı ve... İnanılır gibi değilBengal kaplanı üzerine atladı ve... İnanılır gibi değil
Kuzey Ege'ye rezervasyonsuz gelen tatilciler açıkta kaldıKuzey Ege'ye rezervasyonsuz gelen tatilciler açıkta kaldı
Şırnak'ta öldürülen 2 PKK'lı, örgütün 'sözde' halkla ilişkiler sorumluları çıktıŞırnak'ta öldürülen 2 PKK'lı, örgütün 'sözde' halkla ilişkiler sorumluları çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor

Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor

Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.