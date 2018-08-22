Trabzon’da sel ve heyelan; karayolu ulaşıma kapandı (4)

DERECİK'TE EVLERİ SU BASTI
Trabzon'un Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi'nde sağanak yağışla birlikte oluşan selde bazı evlerin zemin ve bodrum katları su altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanları ile evlerinde temizlik çalışması başlattı.
Evini su basan Şahinaz Turan, temizlik çalışması yaparken, 60 yıldır böyle bir olay görmediğini söyledi. Turan, "Yoğun yağış olduğunda duvarı kırdık suyu oradan akıttık. Daha önceden de sel oldu ama buralara pek etkisi olmadı. Millet kendilerine yağmur, sel etki etmesin diye yolları tıkadı, kesti, buralar bu hale geldi" dedi.
Evini su basan Bülent Turan da, "Mağdur olduk. Yolların akarları yok. Bu sebepten dolayı sürekli bu durumla karşı karşıya kalıyoruz. Evlerin duvarlarını kırarak suları boşaltıyoruz" diye konuştu.
Orhan Turan ise "Alt yapı olmayınca üst yapı da olmuyor. Sıkıntılarımız büyük. Bahçelerimiz, evlerimiz mahvoldu. Karadeniz’in en büyük sorunu bu. Her yağmurda bir sel oluyor. Biz vatandaş olarak ne dersek boş" diyerek önlem alınmasını istedi.
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