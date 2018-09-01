HABER

Trabzon'da sel ve heyelan; yollar kapandı, mahsur kalanlar kurtarıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 01:08 | Son Güncelleme

İLÇEDE SULARIN TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Trabzon’da akşam saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanağın Of ilçesinde sel ve heyelana neden olmasıyla, ilçede bazı evlerin giriş katlarına dolan suyun tahliyesi için iş makineleri ve vidanjörlerle çalışma başlatıldı.

Trabzon'da sel ve heyelan; yollar kapandı, mahsur kalanlar kurtarıldı (2)

İLÇEDE SULARIN TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Trabzon’da akşam saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanağın Of ilçesinde sel ve heyelana neden olmasıyla, ilçede bazı evlerin giriş katlarına dolan suyun tahliyesi için iş makineleri ve vidanjörlerle çalışma başlatıldı. İlçede evlerini su basan vatandaşlar da suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı apartman sakinleri de evlerinin girişine koydukları kum torbalarıyla set oluşturup su baskınlarına karşın önlem aldı.
TEDBİR AMAÇLI ELEKTRİKLER KESİLDİ
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 iş makinesi ve 20 vidanjörün sevk edildiği ilçede, evlerin bodrum ve giriş katlarına dolan suyun tahliyesi için başlattığı çalışmalar gece boyu sürdü. İlçede yağışın etkili olmasıyla, tedbir amaçlı elektrik kesintisi yapıldı. Yaklaşık 3 saattir elektrik kesintisinin yaşandığı ilçeye çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve AFAD ekibi de sevk edildi. Ekipler, olası bir ihbara karşın ilçede hazır bekletilirken, etkisini kaybeden yağışın Doğu ilçelerine doğru kayabileceğini belirtti.
'ŞU AN YAĞIŞ YOK, YENİ YAĞIŞ DA BEKLENMİYOR'
Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, can kaybı olmadığı selin ardından, ilçede yeni bir yağış beklenmediğini bildirdi. Sarıalioğlu, "Çok ciddi bir yağış oldu. Şu anda bütün ekiplerimizle sahadayız. Yağmur Rize'den sonra en çok bizim bölgemize yağmakta. Aslında biz bu durumlara alışkınız. Ama tedbiri elimizden bırakmıyoruz. Çok şükür bir can kaybımız yok. Tedbir amaçlı ilçeye elektrik verilemiyor. Önümüzdeki saatlerde elektrik yeniden verilebilir. Evleri su bastı. Su tahliyesi için ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Şu an yağış yok, yeni bir yağış da beklenmiyor. Ama her ne olursa olsun tedbirli olmamız gerekir" dedi.

Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/OF (Trabzon), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Trabzon'da sel ve heyelan; yollar kapandı, mahsur kalanlar kurtarıldı (2)Trabzon'da sel ve heyelan; yollar kapandı, mahsur kalanlar kurtarıldı (2)Trabzon'da sel ve heyelan; yollar kapandı, mahsur kalanlar kurtarıldı (2)

PARTNERABD'li doktordan ölümle ilgili korkunç açıklama!ABD'li doktordan ölümle ilgili korkunç açıklama!
Gurbetçilerin dönüşü sürüyor; Kapıkule'de 6 kilometrelik araç kuyruğu (2)Gurbetçilerin dönüşü sürüyor; Kapıkule'de 6 kilometrelik araç kuyruğu (2)
Trabzon'da sel ve heyelan; yollar kapandı, mahsur kalanlar kurtarıldıTrabzon'da sel ve heyelan; yollar kapandı, mahsur kalanlar kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den İdlib için kritik açıklama

ABD'den İdlib için kritik açıklama

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Beşiktaş Burak Yılmaz için Trabzonspor'la anlaşmaya vardı!

Beşiktaş Burak Yılmaz için Trabzonspor'la anlaşmaya vardı!

Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

İlginizi Çekebilir

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ortak çalışmalar yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ortak çalışmalar yürütüyoruz

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Çiçek açıkladı: HDP'lileri CHP'den aday gösterebiliriz

CHP'li Çiçek açıkladı: HDP'lileri CHP'den aday gösterebiliriz

Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ta kız isteme kavgasında 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta kız isteme kavgasında 6 kişi yaralandı

SGK tarafından, yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi!

SGK tarafından, yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.