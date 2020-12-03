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Trabzon’da sıcak saatler

03.12.2020 18:50 | Son Güncelleme:
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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bugün akşam saatlerinde sıcak saatler yaşandı.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bugün akşam saatlerinde sıcak saatler yaşandı. Yakalanacağını anlayan ve yarı açık cezaevinden kaçtığı belirtilen bir hükümlü kovalamaca sırasında Yıldızlı mahallesinde jandarma personelinin üzerine kullandığı otomobili sürdü. Beraberindeki arkadaşı ile daha sonra bindikleri otomobili terk ederek kaçan şahısları yakalamak için bölgede operasyon başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Trabzon’da bir yarı açık cezaevinden kaçtığı belirtilen E.A isimli hükümlüyü takibe alan jandarma ekipleri, kovalamaca sonucu Yıldızlı Toki Konutları Çadırdağı mevkiinde kontrol noktası oluşturdu. Kontrol noktasına yaklaşan araç burada kontrol noktasında astsubaya hafif şekilde çarparak uzaklaştı. Daha sonra kullandığı aracı terk eden E.A. ve beraberindeki şahıs, yaya olarak bölgeden kaçmayı sürdürdü. Olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi gelirken, kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyonda AFAD bünyesinde görev yapan iz takip köpeği ile gece görüş sistemi olan drone de kullanılırken, kaçan şahısların kaçmak için bölgede bir belediye otobüsüne binmeye çalıştıkları ancak başarılı olamadıkları da öğrenildi.
Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri terk edilen araç üzerinde parmak izi ve delil araştırması yaptı.

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