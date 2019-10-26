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Trabzon'da şiddetli sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 20:57 | Son Güncelleme

Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı

Trabzon'da akşam saatlerinde şiddetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ile bazı ilçelerde etkisini gösteren sağanak, Karadeniz Sahil Yolu başta olmak üzere kara yollarında aksamalara yol açtı.

Şehrin bazı bölgelerinde maddi hasarlı zincirleme trafik kazalarına neden olan şiddetli sağanak dolayısıyla Ortahisar ilçesindeki mahallelerde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Büyükşehir ve Ortahisar Belediyesi ekipleri, su birikintisinin yoğun olduğu Pelitli ile Kaşüstü Mahallelerindeki bazı yollarda ve alt geçitlerde su tahliye çalışması yaptı.

Öte yandan kent merkezindeki diğer ilçelerde de sağanak nedeniyle taşkınların yaşandığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
sağanak Trabzon yağış

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