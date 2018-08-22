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Trabzon'da şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 12:10 | Son Güncelleme

Akçaabat-Düzköy karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı - Bazı bölgelerdeki binaların giriş ve zemin katlarını su bastı

Trabzon'da şiddetli yağış sebebiyle yaşanan heyelanda Akçaabat-Düzköy karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

Şehir merkezi ve ilçelerde etkili olan şiddetli yağış yüzünden Akçaabat-Düzköy karayolunun Alsancak mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçlardan yola akan toprak birikintisi ve kaya parçaları dolayısıyla yol çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları, belediye ve ilgili kurumların ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kentteki yağış dolayısıyla bazı binaların giriş ve zemin katlarını da su bastı.

Ekiplerce söz konusu binalara dolan suların tahliyesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Akçaabat-Düzköy karayolu ulaşıma kapandı şiddetli yağış Trabzon

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