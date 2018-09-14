Trabzon'da şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan ve kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikintileri oluştu.

Buna bağlı olarak bazı araç sürücüleri zor anlar yaşarken, Trabzon-Rize Karayolu'nda da ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Belediye ekipleri de su baskını olan bölgelerde çalışma başlattı.

Öte yandan, Ortahisar ilçesi dışındaki ilçelerde de yağışların zaman zaman etkili olduğu öğrenildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Hüseyin Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un bazı bölgelerinde lokal olarak meydana gelen yağışların ulaşımda aksamalara neden olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kısa sürede olaya müdahale ettiğini dile getiren Türker, "Ekiplerimiz ilk etapta 20 iş makinesi ve 20 motopompla suları tahliye etmeye başladı. Şu anda ciddi bir problemimiz yok. Ana yollarda biriken sular mevcut. Ekiplerimiz trafik akışının bozulmaması için çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Hüseyin Türker, bazı ev ve iş yerlerinin alt katlarında da küçük çaplı su baskınları oluştuğuna dikkati çekerek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin her türlü ihbarı değerlendirerek kısa sürede olaylara müdahale ettiğini de dile getirdi.

Ortahisar Belediyesinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada ise selden dolayı sorun yaşayan vatandaşların hızlı çözüm için Ortahisar kriz masasına ulaşmaları konusunda duyuru yapıldı.

