Trabzon’da şiddetli yağış beklentisi korkutuyor

Trabzon’un Araklı ilçesini Bayburt’a bağlayan karayolunda Çatak-Cevizin Suyu mevkiinde heyelan meydana geldi. Karayolu, Çamlıktepe mahallesinde önceki gün meydana gelen heyelanın ardından 2. bir noktada daha ulaşıma kapandı.

Araklı ilçesinin Çatak-Cevizin Suyu mevkinde oluşan heyelan Araklı- Bayburt bağlantı yolunu ulaşıma kapattı. Bölgeden Bayburt’a seyir halinde olan araçlar aşırı yağmurun oluşturduğu heyelan sonucunda daha fazla ilerleyemeyerek Araklı yönüne geri döndüler. Bekleyen araçların Çatak mevkinde kuyruklar oluşturduğu belirtilirken, yağmurun şiddetli bir şekilde yağmaya devam ettiği kaydedildi.

Bakan Pakdemirli dün uyarmıştı

Bölgede yağışlar sürerken yetkililer olası heyelan ve su taşkınlarına karşı vatandaşları uyarıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün yaptığı açıklamada önümüzdeki 2 gün boyunca vatandaşların bölgede dere yataklarından uzak durması uyarısında bulunmuştu. Vatandaşların önümüzdeki 2 gün boyunca dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunan Bakan Pakdemirli “Havanın geçici bir şekilde iyi olduğuna, havanın güneşli olduğuna aldanmamamız lazım. Çok az yağışlarla dahi bölgede heyelan olma ihtimali yüksek. Bunun da ana sebebi uzun yıllar ortalamasının yüzde 43 daha fazla son 19 günde bölgenin daha fazla yağış almış olması. Uzun yıllar ortalamamızın yüzde 50 daha fazla yağışını aldık. Toprak suya doymuş durumda. Ufak bir yağış bile heyelanları tetikleyebilir” ifadelerini kullanmıştı.