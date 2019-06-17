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Trabzon’da şiddetli yağış sonrası göle dönen piste uçak böyle indi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 22:53 | Son Güncelleme

Trabzon’da bugün akşam saatlerinde başlayan ve il merkezinde etkili olan şiddetli yağış sonrası havalimanı pisti de göle döndü.

Trabzon’da şiddetli yağış sonrası göle dönen piste uçak böyle indi

Trabzon’da bugün akşam saatlerinde başlayan ve il merkezinde etkili olan şiddetli yağış sonrası havalimanı pisti de göle döndü. Akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı’na bir yolcu uçağının göle dönen piste inişi ise ilginç bir görüntü oluşturdu.
Trabzon’da bugün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Yağan yağmur nedeniyle şehir içindeki yollar göle dönerken, bu yağıştan nasibini Trabzon Havalimanı pisti de aldı. Akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı’na bir yolcu uçağının göle dönen piste inişi ilginç bir görüntü oluştururken, sosyal medyada paylaşılan bu görüntü kısa sürede en çok paylaşılan videolar arasında yerini aldı.

Trabzon’da şiddetli yağış sonrası göle dönen piste uçak böyle indi

Trabzon’da şiddetli yağış sonrası göle dönen piste uçak böyle indi

Trabzon’da şiddetli yağış sonrası göle dönen piste uçak böyle indi

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