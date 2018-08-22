Trabzon'da şiddetli yağış ve heyelandan yol kapandı

Şehir merkezi ve ilçelerde etkili olan yağışlar bakın ortaya nasıl görüntülerin çıkmasına sebep oldu...

Trabzon'da şiddetli yağış

1 / 36 Trabzon'da şiddetli yağış sebebiyle yaşanan heyelanda Akçaabat-Düzköy karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

2 / 36 Şehir merkezi ve ilçelerde etkili olan şiddetli yağış yüzünden Akçaabat-Düzköy karayolunun Alsancak mevkisinde heyelan meydana geldi.

3 / 36 Yamaçlardan yola akan toprak birikintisi ve kaya parçaları dolayısıyla yol çift yönlü ulaşıma kapandı.

4 / 36 Karayolları, belediye ve ilgili kurumların ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

5 / 36 Kentteki yağış dolayısıyla bazı binaların giriş ve zemin katlarını da su bastı.

6 / 36 Ekiplerce söz konusu binalara dolan suların tahliyesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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