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Trabzon'da şiddetli yağış ve heyelandan yol kapandı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 22.08.2018 14:12 | Son Güncelleme

Trabzon'u sağnak vurdu. Şiddetli yağışlar sebebiyle evleri su basan şehirde heyelan meydana geldi. Akçaabat-Düzköy karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

Şehir merkezi ve ilçelerde etkili olan yağışlar bakın ortaya nasıl görüntülerin çıkmasına sebep oldu...

Trabzon'da şiddetli yağış

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Trabzon'da şiddetli yağış sebebiyle yaşanan heyelanda Akçaabat-Düzköy karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı.
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Şehir merkezi ve ilçelerde etkili olan şiddetli yağış yüzünden Akçaabat-Düzköy karayolunun Alsancak mevkisinde heyelan meydana geldi.
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Yamaçlardan yola akan toprak birikintisi ve kaya parçaları dolayısıyla yol çift yönlü ulaşıma kapandı.
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Karayolları, belediye ve ilgili kurumların ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
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Kentteki yağış dolayısıyla bazı binaların giriş ve zemin katlarını da su bastı.
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Ekiplerce söz konusu binalara dolan suların tahliyesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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Karadeniz Trabzon yağış sel yağmur heyelan

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