HABER

Trabzon'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 18:01 | Son Güncelleme

TRABZON'un Yomra ilçesinde, çıkan kavgada Yunus T. (21) tarafından tabancayla vurulan Enes Şen (28), hayatını kaybetti, arkadaşı Yetiş Tiryaki (25) ise yaralandı.

YOMRA (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Yomra ilçesinde, çıkan kavgada Yunus T. (21) tarafından tabancayla vurulan Enes Şen (28), hayatını kaybetti, arkadaşı Yetiş Tiryaki (25) ise yaralandı. Polis, kaçan Yunus T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, saat 14.30 sıralarında, ilçeye bağlı Sancak Mahallesi'nde meydana geldi. Enes Şen ve arkadaşı Yetiş Tiryaki sokakta Yunus T. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Yunus T., tabancayla Şen ve Tiryaki'ye ateş etti. İki kişi, kurşunların isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken Yunus T. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Yetiş Tiryaki ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tiryaki'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Şen'in cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Acı haberi alıp, bölgeye gelen Şen'in bazı yakınları sinir krizi geçirdi ve uzun süre gözyaşı döktü. Polis, Yunus T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERYarı insan yarı köpek! Halk korku içinde...Yarı insan yarı köpek! Halk korku içinde...
İçişleri Bakanlığı’ndan Beş İlde IŞİD Operasyonuİçişleri Bakanlığı’ndan Beş İlde IŞİD Operasyonu
Ankara'da, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde yangın (3)Ankara'da, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde yangın (3)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'yi üzen kaza haberi! 5 yaralı

Fenerbahçe'yi üzen kaza haberi! 5 yaralı

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

Kabul geri döndü! 20 kişi hastaneye başvurdu

Kabul geri döndü! 20 kişi hastaneye başvurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den ABD'nin terör raporuna tepki: Hukukla bağdaşmıyor

Türkiye'den ABD'nin terör raporuna tepki

ABD askerlerinden petrol kuyuları çevresinde devriye

Böyle görüntülendi! ABD askerlerinden devriye

Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşeti: 2'si ağır 13 kişi yaralı

Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşeti: 2'si ağır 13 kişi yaralı

Son dakika: Kars'ta çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ta sıcak çatışma! Etkisiz hale getirildiler

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde yangın

Korkutan yangın! En çok ziyaret edilen yerlerdendi...

DSP'den CHP'ye 'bölücülerle ittifak' tepkisi

DSP'den CHP'ye 'bölücülerle ittifak' tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.