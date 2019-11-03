Trabzon'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

YOMRA (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Yomra ilçesinde, çıkan kavgada Yunus T. (21) tarafından tabancayla vurulan Enes Şen (28), hayatını kaybetti, arkadaşı Yetiş Tiryaki (25) ise yaralandı. Polis, kaçan Yunus T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, ilçeye bağlı Sancak Mahallesi'nde meydana geldi. Enes Şen ve arkadaşı Yetiş Tiryaki sokakta Yunus T. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Yunus T., tabancayla Şen ve Tiryaki'ye ateş etti. İki kişi, kurşunların isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken Yunus T. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Yetiş Tiryaki ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tiryaki'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Şen'in cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Acı haberi alıp, bölgeye gelen Şen'in bazı yakınları sinir krizi geçirdi ve uzun süre gözyaşı döktü. Polis, Yunus T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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