Trabzon'da silahlı yaralama

Trabzon'un Maçka ilçesinde bir kişi, tartıştığı 2'si kadın 4 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı.
Alınan bilgiye göre, T.Ç. (41), ilçeye bağlı Coşandere mevkisinde yaşayan B.K. (68) adlı kadının evine geldi.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonucu T.Ç, evde bulunan B.K, kızı H.K. (40) ile torunları B.B. (18) ve B.A.B'yi (17) tabancayla vurarak yaraladı.
Yaralılar, Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçan T.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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