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Trabzon'da silahlı yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 23:44 | Son Güncelleme

Maçka ilçesinde bir kişi, tartıştığı 2'si kadın 4 kişiyi tabancayla yaraladı

Trabzon'un Maçka ilçesinde bir kişi, tartıştığı 2'si kadın 4 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, T.Ç. (41), ilçeye bağlı Coşandere mevkisinde yaşayan B.K. (68) adlı kadının evine geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonucu T.Ç, evde bulunan B.K, kızı H.K. (40) ile torunları B.B. (18) ve B.A.B'yi (17) tabancayla vurarak yaraladı.

Yaralılar, Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan T.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
silahlı yaralama Trabzon

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