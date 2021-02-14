Trabzon’da soba zehirlenmesi: 1 ölü

Trabzon’un Arsin ilçesinde sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen yaşlı şahıs hayatını kaybetti. Aynı evde kalan kızları ve torunu ise kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Trabzon’un Arsin ilçesinde Hasan Çağılcı (80) torunu R.K. (12) ve kızları olan A.B. (50) ile İ.K. (54) adlı şahıslar sobayı yakarak uykuya daldılar. İlerleyen saatlerde Hasan Çağılcı adlı yaşlı adam rahatsızlanması üzerine eve gelen yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Karbon monoksit gazından zehirlenmesi sonucu rahatsızlandığı anlaşılan Çağılcı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, torunu ve kızlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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