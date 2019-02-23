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Trabzon'da, şüphe üzerine durdurulan araçlarda 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 23:40 | Son Güncelleme

TRABZON'da polisin, kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda, şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araç ve yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, 13 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da, şüphe üzerine durdurulan araçlarda 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 3 gözaltı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da polisin, kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda, şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araç ve yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, 13 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, şüphe üzerine uygulama noktasında durdurduğu hafif ticari araçta arama yaptı. Aramada, aracın bagaj kısmında oluşturulan ve 'zula' diye bilinen yerde, 11 el yapımı 9 milimetre ruhsatsız tabanca ile 11 şarjör ele geçirdi.
Öte yandan, bir firmaya ait yolcu otobüsünün bagaj kısmında yapılan aramada ise bir yolcuya ait 2 ruhsatsız tabanca ile 26 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Trabzon'da, şüphe üzerine durdurulan araçlarda 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 3 gözaltıTrabzon'da, şüphe üzerine durdurulan araçlarda 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 3 gözaltıTrabzon'da, şüphe üzerine durdurulan araçlarda 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 3 gözaltıTrabzon'da, şüphe üzerine durdurulan araçlarda 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 3 gözaltı

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