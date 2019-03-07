HABER

Trabzon'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 12:11 | Son Güncelleme

Trabzon'da şüpheli ölüm

Trabzon'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'ndeki emlak satış ofisi çalışanları sabah saatlerinde iş yeri sahibi Durali K'yı (32) ofiste hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede Durali K'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Durali K'nın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla sağlık ekiplerince Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
(özel) İnternet pazarı cep telefonu esnafını vurdu(özel) İnternet pazarı cep telefonu esnafını vurdu
Kandil orucu için iftar vakti kaçta?Kandil orucu için iftar vakti kaçta?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şüpheli ölüm Trabzon Yomra ilçesi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmsak vakti 2019: Regaip Kandili orucu için iftar vakitleri ( İstanbul, Ankara ve il il imsak - iftar vakitleri)

Kandil orucu için iftar vakti kaçta?

Büyükçekmece'de onlarca kişinin kayıtlı olduğu boş siteler görüntülendi

Yer: İstanbul! Onlarca seçmen kaydı ortaya çıktı

'Yerli Robinson' 15 yıldır adada yaşıyor!

'Yerli Robinson' 15 yıldır adada yaşıyor!

Kandil simidi tarifi: 2019 Regaip kandiliniz mutlu olsun!

Kandil simidi nasıl yapılır?

Regaip Kandili 2019: Üç ayların ilk knadili için resimli, uzun ve kısa kandil mesajları

Regaip Kandili için en güzel mesajlar

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.