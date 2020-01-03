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  4. Trabzon’da sürücülerin ışık ihlalleri kameralara yansıdı

Trabzon’da sürücülerin ışık ihlalleri kameralara yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 10:16 | Son Güncelleme

Trabzon’da dikkatsiz sürücülerin ışık ihlali ile beraberinde gelen kazalar kameralara yansıdı.Trabzon’da şehir polis kameralarına son aylarda yansıyan görüntülere göre kazaların çoğu ışık ihlalleri nedeniyle yaşandı.

Trabzon’da dikkatsiz sürücülerin ışık ihlali ile beraberinde gelen kazalar kameralara yansıdı.
Trabzon’da şehir polis kameralarına son aylarda yansıyan görüntülere göre kazaların çoğu ışık ihlalleri nedeniyle yaşandı. Trabzon’da sürücülerin dikkatsizliği sonucu en çok kazaların yaşandığı yerlerden biri haline gelen Aydınlıkevler Kavşağı’nda kameralara yansıyan görüntülerde sarı ışığın yanmasına rağmen hızını kesmeyen otomobil, kavşaktan çıkan kamyonete çarptı. Kaçmaya çalışmasına rağmen kamyonete çarpmaktan kurtulamayan otomobil, maddi hasarlı trafik kazası yaşanmasına neden oldu.
Tanjant yolundaki kavşakta meydana gelen bir başka kazada ise yolcu minibüsü, kavşakta başka araçların beklemesine rağmen ışık ihlali yaparak seyir halinde bulunan bir otomobile çarptı. Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, aynı kavşakta yaşanan başka bir kazada yan yoldan anayola çıkan dikkatsiz sürücü anayoldaki otomobilin çarpmasıyla refüje çarptı.

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