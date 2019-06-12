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Trabzon’da taklit ürün operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 11:05 | Son Güncelleme

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri yapmış oldukları operasyon neticesinde ile genelinde çok sayıta imitasyon ürüne el koydu.Edinilen bilgiye göre; Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesinde dünyaca bilinen markaların taklitlerini sattığı öğrenilen 12 ayrı iş yerine operasyon düzenledi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri yapmış oldukları operasyon neticesinde ile genelinde çok sayıta imitasyon ürüne el koydu.
Edinilen bilgiye göre; Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesinde dünyaca bilinen markaların taklitlerini sattığı öğrenilen 12 ayrı iş yerine operasyon düzenledi. Baskınlar sırasında 114 adet çanta, tshirt, kemer, cüzdan gibi ürünler ele geçirildi. Taklit ürünlere el koyan polis ekipleri, 12 işyeri sahibine de Sınai Mülkiyet Kanununa muhalefetten işlem başlattı.

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