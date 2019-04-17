Trabzon'da tefecilik operasyonu

Trabzon'da, tefecilik yaptıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçaabat ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, tefecilik yaptıkları belirtilen A.T. ile M.P'yi yakaladı.

Zanlılardan 26'sı imzalı, 91'i boş 117 senet, 4 banka dekontu, alınacak paraların yazılı olduğu defter ve not kağıtları, 2 cep telefonu ve bir miktar Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

