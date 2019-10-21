Trabzon'da terör operasyonu

Trabzon'da düzenlenen terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ile iş birliği yapan, Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ile savaş bölgelerinde silahlı olarak faaliyet yürüten DKP/BÖG üyesi M.M.O'yü belirlenen adreste gözaltına aldı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada silahlı terör örgütü DKP/BÖG manifestosu, örgütsel doküman dergi ve kitaplar ile teröristlere ait fotoğrafların ele geçirildiği öğrenildi.

