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Trabzon'da terör örgütü propagandasına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 18:01 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından sosyal medyada paylaşımlarda bulunan kişi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından sosyal medyada paylaşımlarda bulunan kişiye, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuksuz yargılanan B.K. katıldı.

Mütalaayı okuyan Mahkeme Başkanı, sanığın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle yargılandığını hatırlattı.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanık B.K. ise paylaşımlarında terör örgütü propagandası kastı bulunmadığını belirterek, FETÖ ile ilişkisi olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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