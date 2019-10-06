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Trabzon'da tezgahlar doldu, hamsi fiyatı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 11:34 | Son Güncelleme

TRABZON'da, av yasağının sona ermesinin ardından balıkçılar, ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor.

Trabzon'da tezgahlar doldu, hamsi fiyatı düştü

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) - TRABZON'da, av yasağının sona ermesinin ardından balıkçılar, ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Karadeniz'de bu yıl bol olan hamsinin kilo fiyatının 20 liradan 10 liraya düşmesi, balıkçılar ile tüketicileri memnun etti.
Karadeniz'de, 1 Eylül'de av sezonunun başlamasıyla balık avı sürüyor. Sezonun gelmesiyle balıkçı tezgahları da hamsi ve palamut ile dolmaya başladı. Karadeniz'in batı kıyılarında sürü halinde görülen hamsiler, Karadeniz'in doğusuna yönelmeye başladı. Karadeniz'de bu yıl bol olan hamsinin kilo fiyatı, 20 liradan 10 liraya geriledi. Fiyatların düşmesi, Trabzonlu balıkçılar ile tüketicilerin yüzünü güldürdü. Balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının gün geçtikçe düşmesiyle tezgahlarda balıkların artıp, fiyatlarının da düşeceğini söyledi. Balıkçı tezgahlarını dolduran, 200- 600 ağırlığındaki palamutlar, fiyatı 10 TL'den başlayıp 30 TL'ye kadar satılıyor.
'HAVA SOĞURSA BOLLAŞACAK'
Balıkçı Gökmen Aydın, hamsinin bu sezon bol olduğunu söyleyerek, "Yıllardır bu mesleğin içindeyim. Trabzon hamsisi geldi, vatandaşın yüzü güldü; ama hamsi ince, biraz daha kalınlaşması lazım. İnce hamsiyi vatandaşlar ayıklayamıyor. Karadeniz hamsisi lezzetli. Havalar soğursa bollaşacak ve rağbet artacak. Hamsi bu sene bol. Trabzon hamsisi daha lezzetlidir. Trabzon hamsisi horon oynatır. Tavaya koyduğun zaman oynar, Marmara hamsisi oynamaz" dedi.
'HAMSİ DAHA BÜYÜK VE KALIN OLACAK'
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle hamsinin daha büyük ve iri olarak avlanacağı belirten balıkçı Mehmet Canörseloğlu da "Bu zamanlarda vatandaşların hamsiyi bol bol tüketmesini istiyoruz. Hamside bütün vitaminler var. Hem gelişim açısından hem büyüme açısından yenilecek tek şey şu anda hamsidir. Hamsi sezonunun göbeğindeyiz. İnşallah hamsi daha büyük ve kalın olacak. Havalarda soğuma var. Hava soğuduğunda bol bol çıkacak. Daha da iri, vatandaşın özlem duyduğu şekilde olacak" diye konuştu.

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Trabzon'da tezgahlar doldu, hamsi fiyatı düştüTrabzon'da tezgahlar doldu, hamsi fiyatı düştüTrabzon'da tezgahlar doldu, hamsi fiyatı düştüTrabzon'da tezgahlar doldu, hamsi fiyatı düştü

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