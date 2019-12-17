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Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 21 yaralı (3) - Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 17:20 | Son Güncelleme

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, yabancı plakalı TIR, yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN- Serkan KILINÇ/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, yabancı plakalı TIR, yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazada minibüsteki yolculardan Halim Kurt (54) ve üniversite öğrencisi Zehranur Tütüncü (19) yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'ndeki Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Trabzon'dan Giresun yönüne giden M.S. yönetimindeki Gürcistan plakalı TIR, aynı yöne giden Şaban Akyüz'ün kullandığı 61 M 1152 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada, minibüsteki 22 yolcu ve TIR sürücüsü M.S. yaralandı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık görevlileri ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 23 yaralıyı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper de kaza yerine gelerek, incelemelerde bulundu, yaralıların sağlık durumu hakkında ekiplerden bilgi aldı.
2 YOLCU KURTARILAMADI
Kazada yaralanan ve hayati tehlikesi olan yolculardan Halim Kurt ile Zehranur Tütüncü, tedaviye alındığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kentteki çeşitli hastanelerde 21 yaralının tedavilerinin sürdürüldüğü belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
VALİ USTAOĞLU'NDAN YARALILARA ZİYARET
Vali İsmail Ustaoğlu, kaza yerindeki incelemelerinin ardından yaralıları, tedavi gördüğü hastanelerde ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Kazaya ilişkin gazetecinin "TIR sürücüsünün alkollü olduğu iddiası var, doğru mu?" diye sorduğu Ustaoğlu, "Şu an için bir şey diyemeyiz. Zaten o da şu an tedavi altında. Onların hepsi varsa yoksa tespit edilecek. Arkadaşlarımız şu an incelemeyi yapıyorlar" dedi.
AİLELER HASTANELERE KOŞTU
Öte yandan kaza haberini alan minibüsteki yolcuların aileleri de hemen hastanelere geldi. Aileler, hastanelerin acil servisleri önünde sağlık görevlilerinden bilgi almaya çalıştı. Acı haberi alarak, hastaneye gelen Halim Kurt ve Zehranur Tütüncü'nün yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü.

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