HABER

Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 3 ölü, 20 yaralı (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 23:12 | Son Güncelleme

DİL KURSUNA GİDİYORMUŞ Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, TIR'ın çarptığı yolcu minibüsünde yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Neslihan Karkaç'ın (23), yaklaşık 3 ay önce evlendiği Tayfun Karkaç'la yurt dışına yerleşme planı yaptığı, bunun içinde kentteki bir dil kursunda eğitim gördüğü ortaya çıktı.

Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 3 ölü, 20 yaralı (5)

DİL KURSUNA GİDİYORMUŞ
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, TIR'ın çarptığı yolcu minibüsünde yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Neslihan Karkaç'ın (23), yaklaşık 3 ay önce evlendiği Tayfun Karkaç'la yurt dışına yerleşme planı yaptığı, bunun içinde kentteki bir dil kursunda eğitim gördüğü ortaya çıktı. Genç kızın, kurs çıkışında düzenli olarak kullandığı Mersin minibüsünü kaçırdığı için Akçaabat minibüsüne binerek evine gitmek istediği öğrenildi.
Ölümüyle ailesi ve arkadaşlarını hüzne boğan Neslihan Karkaç, perşembe günü Akçaabat ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde düzenlenecek cenaze törenin ardından toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu
Katar'ın İstanbul Başkonsolosundan "birbirimizi güçlendiriyoruz" mesajıKatar'ın İstanbul Başkonsolosundan "birbirimizi güçlendiriyoruz" mesajı
Mevlana, 'Şeb-i Arus' törenleriyle anıldı Mevlana, 'Şeb-i Arus' törenleriyle anıldı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Asgari ücret için kritik rakam verildi!

Asgari ücret için kritik rakam verildi!

ABD'den flaş açıklama: Yönetimin pozisyonu değişmedi

ABD'den flaş açıklama: Yönetimin pozisyonu değişmedi

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

Meteoroloji'den sis uyarısı!

Meteoroloji'den sis uyarısı!

CHP'den Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ile ilgili açıklama

CHP'den Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ile ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan Temsilciler Meclisi Başkanı'na azil sürecine tepki mektubu!

Trump'tan açık mektup: Protesto ediyorum

Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

Meteoroloji'den sis uyarısı! 3 gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji'den sis uyarısı!

Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu

Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu

İBB'nin çatısında intihar girişimi

İBB'nin çatısında intihar girişimi

Son dakika: Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.