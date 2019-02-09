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Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 14:18 | Son Güncelleme

Trabzon’un Arsin ilçesinde yoldan karşıdan karşıya geçerken bir otomobilin çarptığı iki genç kızdan biri öldü, biri ise ağır yaralandı.Kaza ilçenin Yeşilyalı Mevkii Karadeniz Sahil yolu üzerinde meydana geldi.

Trabzon’un Arsin ilçesinde yoldan karşıdan karşıya geçerken bir otomobilin çarptığı iki genç kızdan biri öldü, biri ise ağır yaralandı.
Kaza ilçenin Yeşilyalı Mevkii Karadeniz Sahil yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize’den Trabzon istikametine gitmekte olan A.G. yönetimindeki 25 LA 021 plakalı otomobil, yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mihriban Korkmaz (15) ile arkadaşı Fatma Canan Can’a (15) çarptı. Kazada 2 genç kız ağır yaralanırken, yaralılar Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Fatma Canan Can yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Mihriban Korkmaz’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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