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Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 14:55 | Son Güncelleme

Trabzon’un Çaykara ilçesi Karaçam yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Çaykara Karaçam yolu alçak köprü mevkiinde meydana geldi.

Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Trabzon’un Çaykara ilçesi Karaçam yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Çaykara Karaçam yolu alçak köprü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Çaykara’dan Karaçam istikametine doğru seyir halinde olan İsmail Ç. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Soner B. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu araçta bulunan Turan Yıldızlı hayatını kaybetti, Soner B., İsmail Ç. ile ismi belirlenemeyen bir kişi ağır yaralandı.
Kazada ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turan Yıldızlı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılardan Soner B. ile İsmail Ç., Of Devlet Hastanesine, ağır yaralanan ismi belirlenemeyen bir kişi Trabzon Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

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