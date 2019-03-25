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Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 15:49 | Son Güncelleme

Trabzon’un Yalı Mahallesi eski Devlet Karayolu’nda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Trabzon’un Yalı Mahallesi eski Devlet Karayolu’nda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 ES 388 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 61 ABJ 068 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapandı.
Öte yandan yaralı şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı
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