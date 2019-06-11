Trabzon'da trafik kazası: 7 yaralı

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 61 ABE 667 plakalı otomobil ile 34 REN 69 plakalı otomobil, Dernekpazarı ilçe çıkışında çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Ramazan Akyol (65), Hürriyet Değer (55), Derya Yılmaz (34), Masal Sare Yılmaz (2), Ömer Yılmaz (33), Deniz Fırat (34) ve Nehir Sultan Fırat (18) yaralandı.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ramazan Akyol'un hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

