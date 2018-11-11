Trabzon'da trafik kazası: 8 yaralı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alaattin Genç idaresindeki 61 PC 003 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Yoroz mevkisinde bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsünün yanı sıra Samet, Ali, Serdar, Meryem ve Şükran Genç ile Ahmet ve Ayşe Güner yaralandı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, Çarşıbaşı ve Akçaabat ilçelerindeki hastanelerde tedavi altına alındı.
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