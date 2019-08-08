HABER

Trabzon’da turist ishali paniğe neden oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.08.2019 12:04 | Son Güncelleme

Trabzon’un Maçka ilçesinde dün 217 kişi bulantı, kusma ve ishal vakaları nedeniyle ilçedeki hastaneye akın etti.

Trabzon’da turist ishali paniğe neden oldu

Trabzon’un Maçka ilçesinde dün 217 kişi bulantı, kusma ve ishal vakaları nedeniyle ilçedeki hastaneye akın etti. Tedavileri tamamlanan hastalar taburcu edilirken, korkulacak bir durum olmadığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Maçka ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren yaklaşık 217 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. Yoğunluk nedeniyle ilçedeki hastanenin acil servisine gerekli takviye sağlık ekipleri takviye edilirken, tedavileri tamamlanan hastalar taburcu edildi.
Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, bu tür durumların yaz aylarında zaman zaman yaşanabildiğini belirterek "Dün gece saatlerine kadar devam 217 civarında ishal vakamız oldu. Bunu öğrendikten sonra hastanede tedbirlerimizi aldık hekim sayımızı artırdık. İdarecilerimizi teyakkuza geçirdik. Aynı zamanda halk sağlığı birimlerimizi olayın tetkiki aşamasında yapılması gerekenleri değerlendirmiş olduk. Mümkün olduğunca biz yapılabileceklerin azamisini yapmış olduk. Bu vakalar bizi böyle çok sıkıntıya sokacak tarzda değildi. Kimisine serumlar takılarak evlerine gönderildi. Hastanede yatış verdiğimiz vakamız olmadı. Dolayısıyla sıkıntı olmadan atlatmış olduk" dedi.
"Şimdi olayın nedenleri üzerinde çalışmalar devam ediyor" diyen Usta "TİSKİ bir taraftan çalışıyor, biz de halk sağlığı birimlerimizle çalışıyoruz. Karşımıza çıkabilecek nedenlerden biri tabi sular. Yaz ishali dediğimiz sıcakların verdiği tablolar. Yine turist ishali dediğimiz mekan değiştiren insanlarda yeni ortama adaptasyonla ilgili oluşan ishaller gibi ishaller karşımıza çıkabilmekte. Dolayısıyla bunların herhangi birinin olduğundan veya bir kaçının olduğundan şüpheleniyoruz. Tedbirlerimizi almaya azami bir şekilde özen gösteriyoruz. Maçka ilçesinin her tarafına yayılan vakalardı. Yani belli bir bölgeden gelen vakar değildi. Dolayısıyla enine boyuna değerlendirmeler yapıldı" ifadelerini kullandı.
Öte yandan yaşanan olayda, Maçka ilçesinde son birkaç gündür meydana gelen yoğun yağmur yağışının etkili olabileceği düşünülüyor. Gerekli çalışmaların yapılması için ilgili kurumlarla irtibata geçilirken, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından içme kullanma sularının analiz ve takibine devam ediliyor.

Trabzon’da turist ishali paniğe neden oldu

PARTNER Tüm yeryüzü uyandı, siz hala uyuyor musunuz? İşte sebepleri Tüm yeryüzü uyandı, siz hala uyuyor musunuz? İşte sebepleri
Doğum sonrası hızlı verilen kilolar anne sütünü azaltıyorDoğum sonrası hızlı verilen kilolar anne sütünü azaltıyor
Kurban Bayramı öncesi diyetisyenden çok önemli uyarılarKurban Bayramı öncesi diyetisyenden çok önemli uyarılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.