Trabzon'da tuz çuvallarında uyuşturucu sevkiyatı

Trabzon'da bir kamyonda tuz çuvallarının arasında 122 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Erzincan Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerince koordineli yürütülen çalışma kapsamında doğu illerinden Trabzon geçiş güzergahı olarak kullanılarak uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı belirlendi.

Ekipler takibe aldıkları kamyonu durdurarak arama yaptı.

Kamyonun kasasında yapılan aramada 15 kilogramlık tuz çuvallarının arasında 122 kilo 300 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili sürücü M.H.İ. gözaltına alındı.

Şüphelinin Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri sürüyor.



