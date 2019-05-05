HABER

Trabzon'da tuz çuvallarında uyuşturucu sevkiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 17:02 | Son Güncelleme

Trabzon'da tuz çuvallarında uyuşturucu sevkiyatı

Trabzon'da tuz çuvallarında uyuşturucu sevkiyatı

Trabzon'da bir kamyonda tuz çuvallarının arasında 122 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Erzincan Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerince koordineli yürütülen çalışma kapsamında doğu illerinden Trabzon geçiş güzergahı olarak kullanılarak uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı belirlendi.

Ekipler takibe aldıkları kamyonu durdurarak arama yaptı.

Kamyonun kasasında yapılan aramada 15 kilogramlık tuz çuvallarının arasında 122 kilo 300 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili sürücü M.H.İ. gözaltına alındı.

Şüphelinin Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri sürüyor.

Trabzon'da tuz çuvallarında uyuşturucu sevkiyatı

PARTNERİşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...
Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan Konya semalarında gösteriSolo Türk ve Türk Yıldızları'ndan Konya semalarında gösteri
'Deneyap' projesinde, hayallerindeki arabaları yaptılar'Deneyap' projesinde, hayallerindeki arabaları yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kamyon kasası operasyon Trabzon tuz çuvalı uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Yargıtay'dan emsal olacak karar! Sadece yazılıysa geçerli olacak

Yargıtay'dan emsal olacak karar! Sadece yazılıysa geçerli olacak

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Afgan gence kan donduran işkence

Afgan gence kan donduran işkence

Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak! Öğrenci servisinin geçişi sırasında patladı

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Son dakika Pendik'te doğalgaz patlaması!

İstanbul'da korkutan doğalgaz patlaması!

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.