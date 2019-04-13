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Trabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 11:15 | Son Güncelleme

İlginç üst geçitleri ile dikkat çeken Trabzon’da Beşirli Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerine bulunan katlı üst geçit görüntüsüyle dikkat çekiyor.

İlginç üst geçitleri ile dikkat çeken Trabzon’da Beşirli Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerine bulunan katlı üst geçit görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bazı vatandaşlar üst geçidin sahil yoluna yakışmadığını, ucube gibi gördüklerini belirtirken bazıları da beğendiklerini söylüyor.
Bugüne kadar sökülüp takılabilen portatif üst geçitleri, 400 metre uzunluğunda inşa edilen üst geçitleri, tekerlekli sandalyesi ile üst geçidi kullanmak isteyen engellilerin karşı tarafa geçtiğinde aşağıya inmek için merdiven engeli ile karşılaştığı üst geçitleri ile hep gündeme gelen Trabzon bu kez de üç katlı üst geçidi ile dikkat çekiyor.
Ortahisar ilçesi Beşirli sahilinde adeta katlı bina gibi inşa edilen üst geçidi, özellikle sahili gezmek isteyen vatandaşlar yoğun olarak kullanıyor. Yağmurlu ve rüzgarlı havalar düşünülerek çatı sistemi konulan üst geçidin estetik olarak güzel olmadığını belirten mahalle sakinlerinden Sevim Cömert, “Buradan defalarca geçtim, daha estetik daha güzel olabilirdi. Ancak üzeri kapalı olması yağmur, rüzgâr için iyi oldu” dedi.
Davut Ar isimli vatandaşta üst geçidin ucube gibi göründüğünü ifade ederek, ”Hoşuma gitmedi, ucube gibi bir şey. Sahile yakışmıyor, sahilin güzel görüntüsünü bozuyor. Daha güzel daha estetik yapılabilirdi. Şehrin bazı yerlerinde bunun benzeri var. Bina gibi katları var” diye konuştu.
Bedirhan Tüylü adlı genç ise üst geçidin uzun olmasının kendisi için spor gibi olduğunu belirterek “Birazcık dolaştırıyor ancak normal. Kaç kat olduğunu saymadım. Yakında oturuyorum, sürekli bu köprüden geçiyorum. Buraya yapmaları iyi oldu. Uzun olması bizim için iyi oldu spor yapmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Trabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyor

Trabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyor

Trabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyor

Trabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyor

Trabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyor

Trabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyor

Trabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyor

Trabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyor

Trabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyor

Trabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyor

Trabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyor

Trabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyor

Trabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyor

Trabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyor

Trabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyor

Trabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyor

Trabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyor

Trabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyor

Trabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyor

Trabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyor

Trabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyor

Trabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyor

Trabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyor

Trabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyor

Trabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyor
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