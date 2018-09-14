HABER

Trabzon'da uçak seferlerine hava muhalefeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 23:35 | Son Güncelleme

Trabzon'da uçak seferlerine hava muhalefeti

Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Trabzon Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle uçaklar Trabzon Havalimanı'na iniş yapamıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon'a yapılması planlanan uçak seferlerinde gecikme yaşanıyor. Ayrıca Trabzon'dan yapılması planlanan İstanbul ve Ankara seferlerinin de rötarlı olarak gerçekleşeceği belirtildi.

Öte yandan, Trabzon Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçakların Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

PARTNER Bu miğfere paha biçilemiyor! Tam 2 bin 800 yıllık Bu miğfere paha biçilemiyor! Tam 2 bin 800 yıllık
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi olduCumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
İzmir Körfezi'ndeki koku, Belediye Meclis toplantısında tartışıldıİzmir Körfezi'ndeki koku, Belediye Meclis toplantısında tartışıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

En Çok Okunan Haberler

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

45. saniyeden sonra işler karışıyor

45. saniyeden sonra işler karışıyor

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Galatasaray 4 - 1 Kasımpaşa

Galatasaray 4 - 1 Kasımpaşa

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: 3 yönetici görevden alındı

Sağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: 3 yönetici görevden alındı

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

Türkiye'den Rusya ve İran'a uyarı: Sonuçları ağır olur!

Türkiye'den Rusya ve İran'a uyarı: Sonuçları ağır olur!

3 gün süre verdiler: Yoksa tüm elektriği keseriz

3 gün süre verdiler: Yoksa tüm elektriği keseriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.